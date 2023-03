Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση για την τραγωδία.

«Σχεδόν δύο 24ωρα μετά την τραγωδία στα Τέμπη και ακόμα δεν έχει υπάρξει μια επίσημη ανακοίνωση για τον αριθμό των αγνοουμένων», αναφέρει σε δήλωση της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου.

Δια της εκπροσώπου του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθύνει έκκληση στις αρμόδιες αρχές «να δώσουν επιτέλους την πραγματική εικόνα για την έκταση της τραγωδίας».

«Ο σεβασμός στους νεκρούς και στους ανθρώπους τους που θρηνούν, προϋποθέτει και το σεβασμό στην αλήθεια», σημειώνει.

Ο Νίκος Παππάς, τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «ενημερώνουμε τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Γεραπετρίτη πως ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να ορίζει τον ελεγκτή του. Τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν θα διερευνηθούν από κάποια δήθεν «υπερκομματική επιτροπή» που θα ορίσει η κυβέρνηση με πρόσωπα της αρεσκείας της. Υπάρχουν οι αρμόδιες Αρχές που θα τα ερευνήσουν όλα διεξοδικά.

Εκτός εάν ο κ. Μητσοτάκης που την προανήγγειλε, έχει κάποια σπουδή να βγάλει ένα προεκλογικό πόρισμα, που θα επιβεβαιώσει αυτό που έσπευσε να προδικάσει χθες: Πως για όλα φταίει «κυρίως ένα ανθρώπινο λάθος».

Ο Μιλτιάδης Έντμαν, εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 σημειώνει σε ανακοίνωσή του «οι καταστροφικές ιδιωτικοποιήσεις που οδήγησαν στην τραγωδία ήταν σχεδιασμένες και εφαρμοσμένες από την ίδια Ε.Ε. που σήμερα χύνει κροκοδείλια δάκρυα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρχιτέκτονες της μόνιμης φτωχοποίησης του ελληνικού κράτους και της καταστροφικής ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας του, είχαν τις σημαίες τους μεσίστιες ως ένδειξη συμπαράστασης για τη τραγωδία στα Τέμπη. Μιλάμε για την ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενορχήστρωσε την εσπευσμένη ιδιωτικοποίηση και ανάγκασε το ελληνικό δημόσιο να κατακερματίσει τον ΟΣΕ για να πουλήσει το μόνο κερδοφόρο κομμάτι του (τη μεταφορική σιδηροδρομική εταιρία) στην χρεοκοπημένη Ferrovie dello Stato Italiane έναντι του ευτελούς ποσού των 45 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ίδιοι που συγχρόνως παραπέμπουν την Ελληνική κυβέρνηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χαώδη κατάσταση στο σιδηροδρομικό δίκτυο που οι δικές τους πολιτικές δημιούργησαν. Αυτοί που θεωρούσαν τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων για την άθλια κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου ως αριστερές γραφικότητες συνδικαλιστών που αρνούνται να αποδεχτούν τον εκμοντερνισμό που δήθεν φέρνει η ιδιωτικοποίηση.Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτή η κοροϊδία της ΕΕ και των μνημονιακών κυβερνήσεων που την υπηρετούν τυφλά. Τις σημαίες είτε να τις ανεβάζουν να κυματίζουν περήφανες για τα αποτελέσματα των πολιτικών τους, ή να τις κατεβάσουν τελείως, αποδεχόμενοι την αποτυχία τους. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί ύβρη προς τους νεκρούς και τους τραυματίες της τραγωδίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: Νεκρός ιερέας, πατέρας τριών παιδιών

Καιρός: Ποιες περιοχές θα “πνιγούν” από τη σκόνη την Παρασκευή

Τραγωδία στα Τέμπη: “Σκάστε, σήμερα ουρλιάζουν οι μανάδες”