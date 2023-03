Κοινωνία

Τέμπη - ΟΣΕ: Η ανακοίνωση για την τραγωδία

Δύο 24ωρα μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, ο ΟΣΕ εξέδωσε ανακοίνωση.

Ο ΟΣΕ αφού απευθύνει συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων - που φτάνουν πλέον στους 57 σύμφωνα με την ιατροδικαστή - για την ανείπωτη τραγωδία, σημειώνει ότι «το ελάχιστο που οφείλουμε, είναι να αποδοθεί πλήρης και απόλυτη δικαιοσύνη».

Η ανακοίνωση του ΟΣΕ για την τραγωδία στα Τέμπη:

«Σε μια στιγμή βαθιάς οδύνης για το χαμό δεκάδων συνανθρώπων μας είναι δύσκολο κανείς να βρει λόγια.

Συλλυπητήρια σε όλους τους γονείς τους συζύγους, τους συγγενείς, τους συντρόφους τους φίλους.

Συλλυπητήρια σε όλη την Ελλάδα για την ανείπωτη τραγωδία.

Πλέον το ελάχιστο που οφείλουμε, είναι να αποδοθεί πλήρης και απόλυτη δικαιοσύνη.

Το πρώτο μέλημα όλων ήταν να διαχειριστούμε το τραγικό συμβάν στο πεδίο»

