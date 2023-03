Πολιτισμός

Τέμπη - Καλλιτέχνες: διαμαρτυρία για τα θύματα της τραγωδίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Σύνταγμα συγκεντρώθηκαν οι καλλιτέχνες που διαμαρτύρονται για την τραγωδία στα Τέμπη.

Διαφορετικό χαρακτήρα αποκτά η σημερινή πανκαλλιτεχνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που πραγματοποιείται, στο Σύνταγμα, μετά το τραγικό, πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπτη που έχει συγκλονίσει συθέμελα ολόκληρη τη χώρα.

Δεκάδες άνθρωποι της Τέχνης συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος, κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα προκειμένου να δείξουν την συμπαράσταση τους για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στα Τεμπη.

Δεν βρίσκονται μόνο άνθρωποι της τέχνης είναι και κόσμος που έχει συγκεντρωθεί για να δείξει την συμπαράσταση του.

"Ποτέ ξανά λένε και ξανά", λένε. "Οι ζωες μας μετράνε" έγραφε ένα πανο που κρατουν αναμένεται να κάνουν πορεία προς το σταθμό Λαρισης.

Είναι αυξημένα τα μέτρα της Αστυνομίας καθως χθες να θυμίσουμε ότι είχαν σημειωθεί και επεισόδια.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Καναδάς: Νέα Πρέσβης στην Ελλάδα

Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: 82 θάνατοι σε μια εβδομάδα στην Ελλάδα

Καιρός: Ποιες περιοχές θα “πνιγούν” από τη σκόνη την Παρασκευή