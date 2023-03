Καιρός

Καιρός: Σκόνη, βροχές και χιόνια την Παρασκευή

Άστατος καιρός με έντονη την παρουσία της αφρικανικής σκόνης σε όλη σχεδόν την επικράτεια.

Για την Παρασκευή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα το βράδυ προς το Σάββατο στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα). Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και βαθμιαία στα νότια 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φθάσει τους 15 με 17 και στα Δωδεκάνησα τοπικά τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και από αργά το βράδυ τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες. Πιθανότατα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στη κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Τη νύχτα οι βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο θα ενταθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από το μεσημέρι στην Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νότια έως 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια θα σημειωθούν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Για το Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις με βροχές στα δυτικά που βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο 1400 μέτρα). Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και βαθμιαία 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια, και στις υπόλοιπες περιοχές δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 13 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φθάσει τους 14 με 16 και στα νότια τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

