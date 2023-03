Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη - Λεοντάρη: 10 σακούλες με διαμελισμένα μέλη

Κι άλλοι σοροί μεταφέρθηκαν σήμερα στο νεκροτομείο της Λάρισας, ανεβάζοντας περαιτέρω τον τραγικό απολογισμό.

Στους 57 ανέρχονται οι νεκροί από το δυστύχημα στα Τέμπη σύμφωνα με την προϊσταμένη της ιατροδικαστικής υπηρεσίας Λάρισας, κ. Ρουμπίνη Λεονταρή, η οποία μίλησε στον Realfm 97,8.

Η ιατροδικαστής δήλωσε ότι σήμερα, Πέμπτη μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο άλλες 14 απανθρακωμένες σοροί οι οποίες ανεβάζουν τον τραγικό απολογισμό των νεκρών στους 57. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι σάκοι που περιέχουν μεμονωμένα ανθρώπινα μέλη τα οποία ακόμα δεν έχουν αναγνωρισεί ξεπερνούν τους δέκα.

«Έχει ληφθεί από το κάθε μέλος DNA, οπότε κάποιο μέλος που μπορεί να ανήκει σε μια σορό διαμελισμένη, θα αποδοθεί στη σορό, κάποια μέλη που δεν θα ανήκουν σε σορό, θα έχουμε το DNA τους» ανέφερε, εξηγώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης.

Πηγή: real.gr

