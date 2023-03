Τραγωδία στα Τέμπη - ΕΠΟ: Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια

Αθλητικά

Τι ανακοίνωσε η ΕΠΟ για την τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο.

Σε ένδειξη πένθους και στη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, η ΕΠΟ, αποφάσισε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πριν την έναρξη όλων των αναμετρήσεων σε όλες τις διοργανώσεις της το διήμερο 4-5 Μαρτίου.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι πριν από την έναρξη των αγώνων της επόμενης αγωνιστικής (4 και 5 Μαρτίου 2023) όλων των διοργανώσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των εκλιπόντων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών».

