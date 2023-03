Κοινωνία

Καταγγελία για Τραμ: Χειροκίνητη λειτουργία, το ξέρουν όλοι

Σοβαρές καταγγελίες έκανε μέσω στο ΑΝΤ1 ο πρόεδρος των εργαζομένων του Τραμ Αττικής, ο οποίος σημείωσε ότι, έχει γίνει και καταγγελία στην Εισαγγελία.

Καταγγελίες για τη λειτουργία του τραμ έκανε στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος των εργαζομένων, Χρήστος Τσώλης.

Όπως είπε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, «η τηλεματική δεν λειτουργεί, δεν συνεργάζονται οι συρμοί μετά φανάρια. Το κέντρο ελέγχου δεν ξέρει που βρίσκονται οι συρμοί».

Και συμπλήρωσε πως, «οι οδηγοί λειτουργούν χειροκίνητα, εκεί που δεν υπάρχει φανάρι, οι επιβάτες πηδούν από το όχημα και οι κατευθύνσεις, τα ‘ψαλίδια’ αλλάζουν ανά πάσα στιγμή».

Εξήγησε δε πως, «τα παλιά οχήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με το νέο σύστημα» και για όλα τα παραπάνω, τόνισε πως, έχουν γνωστοποιηθεί σε όλους τους προϊστάμενους, ακόμα και τον τέως Υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Επιπλέον, είχαν κάνει μήνυση στην Εισαγγελία το 2021 και το μόνο που έχει γίνει έκτοτε, όπως είπε, ήταν να κληθούν για κατάθεση.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, είπε πως «υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, εκεί που πηδάει ο επιβάτης να σκοτωθεί».

Και εξηγώντας, διευκρίνισε πως, «αν το κέντρο ελέγχου είναι ‘τυφλό,’» υπάρχει κίνδυνος και έδωσε παράδειγμα που Ιταλός έκανε επανεκκίνηση χωρίς να ενημερώσει το κέντρο στην Αθήνα κι έσβησε τελείως το κέντρο».

