Τέμπη: Επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μετά τις πορείες για την τραγωδία (εικόνες)

Επεισόδια ξέσπασαν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μετά τις πορείες που διοργανώθηκαν για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Ενταση προκλήθηκε νωρίς το βράδυ έξω από τον σταθμό του μετρό "Αττική", όταν ομάδα ατόμων που συμμετείχε σε πορεία για την τραγωδία στα Τέμπη, έριξε βόμβες μολότοφ, φωτοβολίδες και διάφορα αντικείμενα κατά αστυνομικών δυνάμεων που ήταν στο σημείο.

Αυτή την ώρα επικρατεί ηρεμία, ενώ η ΕΛΑΣ δεν προχώρησε σε προσαγωγές.

Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη

Πορεία διαμαρτυρίας, με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, καλλιτεχνών και φορέων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, πραγματοποιήθηκε και σήμερα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η πορεία, ξεκίνησε από την Καμάρα και έφτασε λίγο πριν από τον νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, όπου άτομα πέταξαν πυρσούς προς τις αστυνομικές δυνάμεις, στην οδό Μιχαήλ Καλού, οι οποίες απάντησαν με τη χρήση δακρυγόνων.

Στη συνέχεια και ενώ η πορεία επέστρεφε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ομάδα ατόμων πέταξαν πυρσούς και πέτρες προς το Τμήμα Ασφαλείας, στην οδό Δωδεκανήσου. Και στις δύο περιπτώσεις η ένταση εκτονώθηκε γρήγορα, ενώ δεν υπήρξαν προσαγωγές.

Η πορεία κατέληξε στο άγαλμα του Βενιζέλου.

Βίντεο: thesstoday.gr

