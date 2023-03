Αθλητικά

Ο Μέσι δέχθηκε μαφιόζικο μήνυμα με σφαίρες

Στη γειτονιά που μένει η οικογένεια της συζύγου του δέχθηκε το απειλητικό μήνυμα ο Λιονέλ Μέσι.

«Μαφιόζικο μήνυμα» με παραλήπτη τον Λιονέλ Μέσι... άφησαν άγνωστοι στο Ροσάριο, στη γειτονιά (Λαβάλε) που μένει και διατηρεί επιχείρηση η οικογένεια της Αντονέλα Ροκούτσο, της συζύγου του διάσημου Αργεντινού ποδοσφαιριστή της Παρί Σεν Ζερμέν.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής "Ole", τα ξημερώματα (τοπική ώρα) άγνωστοι πυροβόλησαν 14 φορές στα τυφλά στο σούπερ μάρκετ "Unico" που βρίσκεται στο Λαβάλε, ενώ άφησαν ένα γραπτό μήνυμα για τον Μέσι: «Μέσι σε περιμένουμε. Ο Τζάβκιν είναι έμπορος ναρκωτικών, δεν πρόκειται να σε φροντίσει».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το "Cadena 3" του Ροσάριο, το περιστατικό συνέβη γύρω στις τρεις τα ξημερώματα (ώρα Αργεντινής), όταν τουλάχιστον δύο ένοπλοι πυροβόλησαν και μετά άφησαν στον δρόμο το χαρτί που είχε γραμμένο το μήνυμα για τον Μέσι και έκανε αναφορά στον Πάμπλο Τζάβκιν, δήμαρχο της πόλης του Ροσάριο. Καθημερινά, στο σούπερ μάρκετ βρίσκεται ένας από τους εξαδέλφους της Αντονέλα.

«Η οικογένεια Ροκούτσο είναι μια εργατική οικογένεια από το Ροσάριο» είπε ο δήμαρχος της πόλης.

