Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Ταυτοποιήθηκε η σορός της 23χρονης Ιφιγένειας

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 23χρονης Ιφιγένειας Μήτσκα την οποία αναζητούσαν οι γονείς της μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση της 23χρονης Ιφιγένειας Μήτσκα την οποία αναζητούσαν οι γονείς της μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δικηγόρου της οικογένειας η 23χρονη είναι νεκρή καθώς ταυτοποιήθηκε η σορός της μέσω ανάλυσης DNA. Οι γονείς της με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έψαχναν να βρουν κάποιο στοιχείο για την κόρη τους.

Στους 57 οι νεκροί σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση

Σε 57 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική, αργά το βράδυ της Τρίτης 28/2, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμο β’, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, αμέσως μετά το δυστύχημα και την απομάκρυνση των επιβατών και των τραυματιών δηλώθηκαν μέχρι στιγμής επίσημα, 56 επιβάτες ως αγνοούμενοι, ενώ προσέθεσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο κάποιος να επέβαινε στο τρένο και να μην έχει δηλωθεί ως αγνοούμενος από οικείους ή συγγενείς.

Στη συνέχεια, όπως διευκρίνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Δημογλίδου, αμέσως μετά το δυστύχημα και την απομάκρυνση των επιβατών και των τραυματιών, είχαν δηλωθεί 56 αγνοούμενοι από συγγενείς και οικείους που δεν είχαν βρει τους ανθρώπους τους. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, σχετικά με τους επιβεβαιωμένους νεκρούς, υπάρχει ένας άνθρωπος παραπάνω, που φαίνεται να μην έχει δηλωθεί από κάποιον ως αγνοούμενος.

Όπως είπε η κ. Δημογλίδου όλες οι σοροί ταυτοποιούνται με την μέθοδο DNA κι αυτή την ώρα συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων που έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Από τις δηλώσεις της κ. Δημογλίδου και όπως διευκρίνισε στη συνέχεια στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχουν ληφθεί 55 δείγματα DNA από τις σορούς και 52 δείγματα από συγγενείς των επιβατών. Πέρα όμως απ΄ αυτούς υπάρχουν και πολλά ανθρώπινα μέλη από τα οποία επίσης έχουν ληφθεί δείγματα και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί αν ανήκουν σε κάποιες από τους ήδη ταυτοποιημένους ή αναζητούμενους ή αν πρόκειται για άτομα που δεν έχουν δηλωθεί. Αυτά θα ξεκαθαριστούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια της εγκληματολογικής υπηρεσίας.

Παράλληλα, μέχρι αύριο το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Όπως είπε, η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού θα συνεχιστεί τις επόμενες ώρες όπως και αύριο Παρασκευή. «Τα γερανοφόρα οχήματα έχουν ανασηκώσει τα 2 βαγόνια τόσο το πρώτο επιβατικό της δεύτερης θέσης όσο και το βαγόνι -εστιατόριο και ταυτόχρονα οι πυροσβέστες αφαιρούν τμηματικά τα μεταλλικά στοιχεία τους προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση έρευνας και απεγκλωβισμού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επιχειρούν οι δυνάμεις παραμένουν δύσκολες καθώς κομμάτια του συρμού είναι άμορφες μάζες από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τους νοσηλευόμενους η κ. Δημογλίδου είπε ότι παραμένουν για νοσηλεία 48 επιβάτες, οι 6 από αυτούς σε ΜΕΘ και προσέθεσε ότι μία επιβάτης με σοβαρά εγκαύματα διακομίσθηκε στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπανικολάου που διαθέτει ειδική μονάδα εγκαυμάτων.

