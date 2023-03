Κοινωνία

Κώστας Μπακογιάννης: Επιστολή με σφαίρα εστάλη στον Δήμαρχο Αθηναίων

Συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου που έφτασε στο δημαρχείο Αθηνών.

Σε φάκελο χωρίς αποστολέα, άγνωστος έστειλε απειλητική επιστολή στον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Μαρτίου 2023.

Μέσα στον ίδιο φάκελο υπήρχε και μια σφαίρα των 45 χιλιοστών. Τον φάκελο παρέλαβαν οι πυροτεχνουργοί και την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απειλές αφορούσαν τη δημοτική αστυνομία και τις προσλήψεις που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα.

