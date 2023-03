Συνάντηση Σολτς - Μπάιντεν στις ΗΠΑ

Κόσμος

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Όλαφ Σολτς. Η ατζέντα της συνάντησης με τον Τζο Μπάιντεν.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς αναχώρησε απόψε για τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου αύριο Παρασκευή θα συναντήσει τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, για συνομιλίες που αναμένεται να επικεντρωθούν στην υποστήριξη της Ουκρανίας εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσικής εισβολής.

Παραδόξως, όπως επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), δεν έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ τον καγκελάριο Σολτς δεν συνοδεύουν δημοσιογράφοι από το Βερολίνο (ως είθισται σε τέτοια ταξίδια) αλλά ούτε επιχειρηματίες.

Αναφερόμενος στη συνεργασία των δύο κυβερνήσεων, ο καγκελάριος Σολτς σημείωσε ότι υπάρχει συχνή ανταλλαγή απόψεων. Όμως τα τηλεφωνήματα και οι τηλεδιασκέψεις δεν αρκούν πάντα, υπογράμμισε αιτιολογώντας την απόφαση των δύο ηγετών να βρεθούν ενώπιος ενωπίω. «Αυτό είναι απαραίτητο σε μια παγκόσμια κρίση, όπου αρκετά πράγματα έχουν γίνει πολύ δύσκολα», είπε πριν από την αναχώρησή του.

Η ατζέντα της επίσκεψης Σολτς στις ΗΠΑ περιλαμβάνει μόνο τη συνάντηση με τον πρόεδρο Μπάιντεν και τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον δημοσιογράφο του CNN Φαρίντ Ζακάρια.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο γερμανός καγκελάριος Σολτς θα περάσει το κατώφλι του Λευκού Οίκου από την αρχή της θητείας του, πριν από σχεδόν 15 μήνες. Η προηγούμενη ήταν στις αρχές του περυσινού Φεβρουαρίου, με κυρίαρχο θέμα και τότε το Ουκρανικό. Εκείνες τις ημέρες δεκάδες χιλιάδες ρώσοι στρατιώτες είχαν αναπτυχθεί στα ουκρανικά σύνορα και δύο εβδομάδες αργότερα ξέσπασε ο πόλεμος.

