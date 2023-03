Κόσμος

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κοινότητα αυτοχθόνων στην επαρχία Μανιτόμπα

Ένα εξάχρονο αγόρι πυροβολήθηκε από έναν τετράχρονο σε κοινότητα αυτοχθόνων στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας σε σπίτι στην κοινότητα Πέγκουις Φερστ Νέισον, 185 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γουίνιπεγκ, όπου τα παιδιά «είχαν πρόσβαση σε πυροβόλο όπλο», σύμφωνα με την ανακοίνωση της καναδικής αστυνομίας.

«Το 4χρονο παιδί πυροβόλησε, τραυματίζοντας τον 6χρονο», αναφέρει η ανακοίνωση. Το εξάχρονο αγόρι διακομίστηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο, αλλά ύστερα από ολιγοήμερη νοσηλεία πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στην οικογένειά του, μεταδίδει το δίκτυο CBC.

Πέντε πυροβόλα όπλα, μια βαλλίστρα και πυρομαχικά κατασχέθηκαν κατά την έρευνα των αστυνομικών στο συγκεκριμένο σπίτι.

Άνδρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή.

