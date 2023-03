Κόσμος

Κολομβία: Νεκροί και δεκάδες όμηροι σε διαδήλωση

Κλιμάκιο των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών, καθώς και δύναμη του στρατού, μετέβη στην περιοχή.

Δυο άνθρωποι —αστυνομικός και πολίτης— έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επεισοδίων στην Κακετά της Κολομβίας, χθες Πέμπτη, ενώ 79 αστυνομικοί και εννέα εργαζόμενοι σε πετρελαιοπηγή κρατούνται όμηροι από μέλη αγροτικών κοινοτήτων, ανακοίνωσε ανεξάρτητη αρχή υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα επεισόδια ξέσπασαν σε αγροτική περιοχή στον δήμο Σαν Βισέντε ντελ Καγουάν, όπου διαδηλωτές εισέβαλαν σε πετρελαιοπηγή της Emerald Energy κι έβαλαν φωτιά, σύμφωνα με την κολομβιανή αστυνομία.

«Είναι λυπηρό πως εν μέσω των διαδηλώσεων αυτών, ένας αστυνομικός κι ένας πολίτης σκοτώθηκαν, ενώ πολλοί αστυνομικοί αιχμαλωτίστηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Κάρλος Καμάργο, ο επικεφαλής του Συνηγόρου του Λαού, τονίζοντας πως η αρχή της οποίας προΐσταται προσφέρθηκε να μεσολαβήσει για την επίλυση της κρίσης.

Κοινότητες αγροτών και αυτοχθόνων είχαν ήδη αποκλείσει την πρόσβαση στην πετρελαιοπηγή, καθώς αξιώνουν η εταιρεία Emerald Energy, θυγατρική του κινεζικού κρατικού ομίλου Sinochem, να επωμιστεί την αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην κολομβιανή αστυνομία, οι δύο άνθρωποι που σκοτώθηκαν χθες χτυπήθηκαν από σφαίρες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαφωνούντες της άλλοτε οργάνωσης ανταρτών FARC, που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016, δρουν στην περιοχή και δεν αποκλείεται να εμπλέκονται στα επεισόδια.

Οι διαδηλώσεις κοντά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή σε μεταλλεία είναι συχνές στην Κολομβία, όπου κοινότητες πιέζουν οι εταιρείες να αναλάβουν την κατασκευή υποδομών, κυρίως δρόμων και σχολείων.

Δεν ήταν διαθέσιμος κάποιος εκπρόσωπος της Emerald Energy όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς προσπάθησε να της ζητήσει σχόλιο για τα επεισόδια.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, έδωσε εντολή κλιμάκιο των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών, καθώς και δύναμη του στρατού, να μεταβούν στην περιοχή για να επιλυθεί η κρίση και να τερματιστούν τα βίαια επεισόδια, έκανε γνωστό ο ίδιος μέσω Twitter.

