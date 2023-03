Αθλητικά

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα: Βήμα πρόκρισης για τους Καταλανούς

Οι «μερένγκες» είχαν την υπεροχή, αλλά η «Μπάρτσα» κατάφερε να φύγει νικήτρια από το γήπεδο.

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 στα Clasico της σεζόν 2022/2023... κι έπεται συνέχεια. Μετά την ήττα στο πρώτο ντέρμπι της περιόδου, για την LaLiga στο Μπερναμπέου με 3-1, η «Μπάρτσα» έκανε το 2Χ2 απέναντι στους «μερένγκες», καθώς επικράτησε με 3-1 στον τελικό του Super Cup στη Σ. Αραβία κι απόψε με 1-0 στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey, στη Μαδρίτη.

Με το ματς αυτό άρχισε το... γαϊτανάκι των τριών Clasico μέσα σε περίπου ένα μήνα, καθώς θα ακολουθήσει το ντέρμπι-τίτλου στο πρωτάθλημα (19/03 στο Καμπ Νου) και η ρεβάνς του Κυπέλλου στις 5 Απριλίου και πάλι στη Βαρκελώνη, όπου η ομάδα του Τσάβι θα επιδιώξει να υπερασπιστεί το αποψινό σκορ και να προκριθεί στο μεγάλο τελικό.

Το αυτογκόλ του Μιλιτάο στο 26΄ έκρινε το παιχνίδι στο «Μπερναμπέου», όπου η Ρεάλ είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά δεν έκανε «καθαρές» ευκαιρίες. Αντίθετα, οι Καταλανοί θα μπορούσαν στα μισά του δεύτερου μέρους να «καθαρίσουν» σε μεγάλο βαθμό με την πρόκριση, αλλά ο Φάτι μπήκε... εμπόδιο στο πλασέ του Κεσιέ κι απέτρεψε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα.

Στον αποψινό πρώτο ημιτελικό έγραψε Ιστορία ο Σέρχιο Μπουσκέτς. Ο πολύπειρος μέσος βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των Καταλανών κι έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του πιο φημισμένου ντέρμπι του κόσμου.

Συγκεκριμένα ο «κάπτεν» της Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε την 46η συμμετοχή του, ξεπερνώντας τον πρώην συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι και τον άλλοτε αντίπαλό του, Σέρχιο Ράμος, που «σταμάτησαν» στις 45!

