Σεισμός στην Τουρκία: Νέα ισχυρός μετασεισμός

Στο "χορό" των Ρίχτερ η Τουρκία μετά τον ισχυρό σεισμό της 8ης Φεβρουαρίου.

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην κεντρική Τουρκία σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 38 χλμ βορειοδυτκά του Καχραμάνμαρας.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 7,8 και 7,6 Ρίχτερ της 8ης Φεβρουαρίου,ο ι μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί από τότε είναι πάνω από 10.000, με ορισμένους να προκαλούν νέες καταρρεύσεις κτηρίων και νέα θύματα, αφού είναι και αυτοί ισχυροί.

Οι έρευνες στα συντρίμμια ανεστάλησαν επισήμως στις 9 από τις 11 επαρχίες που επλήγησαν από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, με εξαίρεση τη Χατάι και την Καχραμανμαράς, όπου βρισκόταν το επίκεντρό του.

Ο σεισμός αυτός, ο οποίος θεωρείται ότι προκάλεσε τη χειρότερη καταστροφή που έχει ζήσει η σύγχρονη Τουρκία, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 45.000ανθρώπους και σε περισσότερους από 5.000 στη γειτονική Συρία, και κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιάδες κτίρια.

