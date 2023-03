Οικονομία

Πληθωρισμός – Eurostat: Στο 6,5% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Ποιες χώρες καταγράφουν τον υψηλότερο και ποιες τον χαμηλότερο στην ευρωζώνη.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 8,5% τον Φεβρουάριο του 2023, από 8,6% τον Ιανουάριο σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (15%, έναντι 14,1% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενη από την ενέργεια (13,7%, έναντι 18,9% τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (6,8%, έναντι 6,7% τον Ιανουάριο) και τις υπηρεσίες (4,8%, έναντι 4,4% τον Ιανουάριο).

Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί στο 6,5% από 7,3% τον Ιανουάριο.

Το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού στην ευρωζώνη καταγράφουν το Φεβρουάριο η Λετονία (20,1%), η Εσθονία (17.8%) και η Λιθουανία (17,2%).

Το χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη καταγράφουν η Ισπανία και το Λουξεμβούργο (4,8%), το Βέλγιο (5,5%), η Ισπανία (6,1%) και η Ελλάδα (6,5%). Ακολουθούν η Κύπρος (6,7%), η Μάλτα (7%), η Γαλλία (7,2%). Ο πληθωρισμός στη Γερμανία το Φεβρουάριο ήταν στο 9,3%.

