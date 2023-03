Αθλητικά

Τεντόγλου: “Πέταξε” στον τελικό του ευρωπαϊκού κλειστού στίβου, πάει να γράψει ιστορία

O σπουδαίος Έλληνας πρωταθλητής θα αγωνιστεί το πρωί της Κυριακής με στόχο την κατάκτηση του τρίτου διαδοχικού χρυσού μεταλλίου, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας αθλητής στην Ιστορία του αγωνίσματος.

Ο Μίλτος Τεντόγλου «έδειξε τα δόντια» του και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου, που διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ο κορυφαίος άλτης του μήκους στον πλανήτη.

Ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος διαθέτει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2023, με οκτώ μέτρα και 41 εκατοστά από το μίτινγκ του Λιεβέν στην Γαλλία, προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στον τελικό της διοργάνωσης, καθώς στον προκριματικό «πέταξε» στα οκτώ μέτρα και τρία εκατοστά, ενώ το όριο πρόκρισης ήταν 7.95 μέτρα.

Στην πρώτη του προσπάθεια, ο Τεντόγλου «προσγειώθηκε» στα επτά μέτρα και 91 εκατοστά, ενώ στην δεύτερη ξεπέρασε το όριο πρόκρισης.

Παρά το γεγονός ότι -όπως έχει παραδεχθεί- δεν του... αρέσει ο πρωϊνός αγώνας, ο Τεντόγλου, δεν συνάντησε καμμία δυσκολία για να πάρει «το εισιτήριο» του τελικού και πλέον την Κυριακή (5/3), θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο για τρίτη διαδοχική φορά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας αθλητής στην Ιστορία του αγωνίσματος.

