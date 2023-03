Τεχνολογία - Επιστήμη

Καιρός: Ο θερμότερος χειμώνας ήταν ο φετινός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διανύσαμε τον θερμότερο χειμώνα στη χώρα μας. Πού κινήθηκαν οι θερμοκρασίες.

Ο φετινός χειμώνας 2022-2023 ήταν ο θερμότερος για τη Βόρεια Ελλάδα και ο τρίτος θερμότερος για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το δίκτυο 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, στη Φλώρινα καταγράφηκε η μεγαλύτερη θετική απόκλιση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας του χειμώνα (+2,9 βαθμοί Κελσίου), και ακολουθούν το Κιλκίς, η Λήμνος, τα Τρίκαλα και η Θεσσαλονίκη με θετικές αποκλίσεις άνω των 2 βαθμών, ενώ στην Αθήνα η απόκλιση ήταν 0,8 βαθμοί. Περισσότερες από 60 ημέρες (από τις 90 συνολικά του χειμώνα) με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Όσον αφορά στα ορεινά της χώρας, δέκα μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr λειτουργούν σε υψόμετρα μεγαλύτερα των 1.500 μέτρων και παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα για τις συνθήκες σε κάποιες από τις πιο ψυχρές περιοχές της Ελλάδας. Από τα στοιχεία τους προκύπτει ότι οι χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά την περίοδο Δεκεμβρίου 2022 - Φεβρουαρίου 2023 καταγράφηκαν στη δολίνη Βαθύσταλο Παρνασσού (-23,9 βαθμοί) και στο Σέσι Παρνασσού (-20,7).

Το μεγαλύτερο συνεχόμενο διάστημα ολικού παγετού (μια ημέρα κατά την οποία η θερμοκρασία είναι συνεχώς αρνητική) σημειώθηκε στο Σέσι Παρνασσού και ήταν 22 συνεχόμενες ημέρες. Παρόλο που σε αρκετούς μετεωρολογικούς σταθμούς καταγράφηκαν αρκετές ημέρες με ολικό παγετό, ο αριθμός των ημερών αυτών τον φετινό χειμώνα υπολείπεται σημαντικά του μέσου όρου των τελευταίων ετών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του υψηλότερου σταθμού του δικτύου στο Χ.Κ. Καϊμακτσαλάν, όπου καταγράφηκαν μόλις 34 ημέρες ολικού παγετού (οι περισσότερες μετά τις 9 Ιανουαρίου), ενώ ο μέσος όρος της περιόδου 2009-2022 είναι 53 ημέρες ολικού παγετού κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία σε ΟΣΕ και Προαστιακό σήμερα - Τι θα γίνει με Μετρό και ΗΣΑΠ

Rolex : Οι “Ροζ Πάνθηρες” πίσω από τη ληστεία - Πώς δρούσαν

Τεντόγλου: “Πέταξε” στον τελικό του ευρωπαϊκού κλειστού στίβου, πάει να γράψει ιστορία