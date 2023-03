Κοινωνία

Ναρκωτικά: Έκρυβε κιλά ηρωίνης πίσω από το ταμπλό του αυτοκινήτου

Ο συλληφθέντας, αλβανικής καταγωγής, είχε παραλάβει τα ναρκωτικά από την Αθήνα και τα μετέφερε σε Βόλο και Θεσσαλονίκη.

Πίσω από το ταμπλό αυτοκινήτου έκρυβε τέσσερα δέματα με δύο κιλά ηρωίνη 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από αστυνομική επιχείρηση, έξω από τον Βόλο. Πρόκειται για αλβανικής καταγωγής άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και οδηγείται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Από την ίδια «κρύπτη», οι αστυνομικοί κατάσχεσαν και πέμπτο δέμα με 51 γραμμάρια κοκαΐνη.

Όπως ανακοινώθηκε, ο συλληφθείς είχε παραλάβει τις ναρκωτικές ουσίες από την Αθήνα, με σκοπό να τις μεταφέρει στον Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, όπου επρόκειτο να διακινηθούν. Η αστυνομία φαίνεται πως είχε πληροφορίες για το δρομολόγιο και χθες το απόγευμα, το όχημα με οδηγό τον 40χρονο έπεσε σε «μπλόκο», στους Νέες Παγασές Μαγνησίας.

Την υπόθεση αποκάλυψε το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ενώ στην επιχείρηση σύλληψης συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες του Βόλου.

