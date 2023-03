Οικονομία

Τουρκία – πληθωρισμός: Στο 55,2% τον Φεβρουάριο

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία επιβραδύνθηκε το Φεβρουάριο για τέταρτο διαδοχικό μήνα, στο 55,2% σε διάστημα έτους, από 57,7% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η μείωση αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι οι τιμές συνέχισαν μεν να αυξάνονται μήνα με το μήνα, όμως λιγότερο έντονα απ' ό,τι πριν από ένα χρόνο. Σε διάστημα μήνα, οι τιμές καταναλωτών αυξήθηκαν κατά 3,15%.

Ο πληθωρισμός, ο οποίος τροφοδοτείται κυρίως από την αδυναμία της τουρκικής λίρας, είχε φθάσει το 85,5% σε διάστημα δώδεκα μηνών τον Οκτώβριο, ένα επίπεδο πρωτοφανές από τον Ιούνιο του 1998, πριν επιβραδυνθεί το Νοέμβριο για πρώτη φορά μέσα σε 18 μήνες.

Οι επίσημοι αριθμοί αμφισβητούνται πάντως από τους ανεξάρτητους οικονομολόγους της Ομάδας Έρευνας για τον Πληθωρισμό (Enag), σύμφωνα με τους οποίους η άνοδος των τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκε και πάλι το Φεβρουάριο, στο 126,9% σε διάστημα δώδεκα μηνών, έναντι 121,6% τον Ιανουάριο.

Η τουρκική οικονομία, η οποία διερχόταν ήδη μια περίοδο αναταράξεων, αναμένεται πλέον να υποστεί τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 45.000 ανθρώπους στις νότιες περιοχές της χώρας.

Η δόνηση και οι μετασεισμοί προκάλεσαν ζημιές, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 34 δισεκ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 4% του τουρκικού ΑΕΠ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Παγκόσμια Τράπεζα.

