Κόσμος

Τραγωδία στα Τέμπη - ΟΗΕ: Το συλλυπητήριο μήνυμα για την τραγωδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλες τις οικογένειες που επλήγησαν από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα», ανέφερε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ ευχήθηκε ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες και εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες, τον λαό και την κυβέρνηση της Ελλάδας.

Τέλος, υπογράμμισε πως ο ΟΗΕ είναι στη διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης, αν χρειαστεί τη βοήθειά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία σε ΟΣΕ και Προαστιακό σήμερα - Τι θα γίνει με Μετρό και ΗΣΑΠ

Rolex : Οι “Ροζ Πάνθηρες” πίσω από τη ληστεία - Πώς δρούσαν

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο