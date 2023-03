Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Περιμένουμε μέχρι την Κυριακή νέα για την ταυτοποίηση του παιδιού μας (βίντεο)

Συγκλονίζει ο τραγικός πατέρας μιλώντας στο "Πρωινό".

Συνεχίζονται οι σοκαριστικές αποκαλύψεις για το τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κ. Παπάζογλου, πατέρας 28χρονης που επέβαινε στο μοιραίο τρένο μίλησε στο "Πρωινό" και συγκλόνισε με όσα είπε "Δεν με νοιάζουν τώρα οι ευθύνες, με νοιάζει ότι έφυγαν τα παιδιά. Δεν με έχει πάρει κανένας από την εταιρεία, κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί" ενώ ανέφερε πως "περιμένουμε μέχρι την Κυριακή νέα για την ταυτοποίηση της σορού του παιδιού μας, γιατί το παιδί μου είναι νεκρό. Πιστεύω ότι θα ξαναγίνει.".





Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη

Μέχρι σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη.

Στους 57 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Σε 57 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική, αργά το βράδυ της Τρίτης 28/2, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμο β', Κωνσταντία Δημογλίδου.





