Τραγωδία στα Τέμπη – Πλεύρης: Δεν είχαμε καμία βοήθεια από την εταιρεία

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στις δραματικές πρώτες στιγμές όταν έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος.

«Όταν ταυτοποιείται ένας νεκρός, βγαίνει από τη λίστα των αγνοούμενων. Ο αριθμός των νεκρών δεν προστίθεται με αυτό των αγνοούμενων», διευκρίνισε το πρωί μιλώντας στην τηλεόραση του Σκάι ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, επισημαίνοντας πως ο ιατροδικαστής έχει συλλέξει 57 νεκρούς και ανθρώπινα μέλη.

Όπως εξήγησε το υπουργείο Υγείας, επέλεξε οι νεκροί να μεταφέρονται σε ένα νοσοκομείο, ώστε οι συγγενείς να μη χρειάζεται να πηγαίνουν για αναγνώριση σε διαφορετικά νοσοκομεία. «Δίναμε τη λίστα όλων των τραυματιών, τους οποίους είχαμε ταυτοποιήσει ώστε να την διαβάζουν οι συγγενείς και δυστυχώς αν δεν ήταν στη λίστα αυτοί οι δικοί τους άνθρωποι καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ πιθανό να είναι στους νεκρούς», είπε ο Θ. Πλεύρης.

Το υπουργείο Υγείας δεν είχε καμία βοήθεια από την εταιρεία, είπε με έμφαση ο υπουργός Υγείας ο οποίος πρόσθεσε: «Όλα έγιναν από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, αυτοί κατέγραψαν τους τραυματίες, δεν υπήρξε καμία βοήθεια από την εταιρεία. Δεν ήρθε κανένας άνθρωπος της εταιρείας στα νοσοκομεία για να μας βοηθήσει».

Ο υπ. Υγείας τόνισε επίσης πως υπάρχουν έξι κλιμάκια ψυχολόγων τα οποία ενημερώνουν τους συγγενείς, ενώ αναφερόμενος στους τραυματίες, είπε ότι από τους 48 που παραμένουν για νοσηλεία, οι 6 είναι σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένοι.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στις δραματικές πρώτες στιγμές όταν έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος. «Η εικόνα ήταν ζοφερή. Έβλεπα ένα βαγόνι και με ενημερώνει διασώστης ότι από κάτω όπου ήταν μια άμορφη μάζα, ήταν άλλα δύο-τρία βαγόνια. Έβγαιναν συνεχώς σοροί. Μετά πήγαμε στο Πανεπιστημιακό όπου κατέφθαναν συγγενείς και τότε πήραμε την απόφαση να συγκεντρωθεί το σύνολο των νεκρών σε ένα σημείο, ώστε οι συγγενείς να μην πηγαίνουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και παράλληλα έγινε η λίστα των τραυματιών» ανέφερε.

Στην συνέχεια, όπως είπε, «βάλαμε σε ένα αμφιθέατρο τους συγγενείς, τους διαβάσαμε τη λίστα των τραυματιών για να ξέρουν οι συγγενείς αν οι άνθρωποί τους είναι ζωντανοί. Είναι συγκλονιστικό γιατί έβλεπα γονείς να ψάχνουν παιδιά. Όλοι περίμεναν να δουν τι έρχεται από τραυματίες. Όσο περνούσε η ώρα προσπαθούσαν και οι ψυχίατροι να τους εξηγήσουν ότι από τη στιγμή που δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία, δεν είναι στη λίστα των τραυματιών, τα πράγματα δεν είναι καλά».

Οι ταυτοποιήσεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και σήμερα καθώς έρχονται ακόμα συγγενείς, συμπλήρωσε ο υπ. Υγείας, αναφερόμενος στη σκληρή διαδικασία της αναγνώρισης. «Από το DNA ήταν πολύ δύσκολη η διαδικασία, γιατί υπήρχαν γονείς που ήθελαν να κατέβουν στις σορούς και έλεγαν «εγώ θα το αναγνωρίσω το παιδί μου». Έπρεπε να εξηγήσουμε ότι οι σοροί δεν ήταν αναγνωρίσιμοι και έπρεπε να γίνει με DNA η ταυτοποίηση, διαδικασία που έχει καθυστέρηση».

