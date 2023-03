Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Κανείς δεν θα μου φέρει την αδερφή μου πίσω...” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη μαύρη λίστα των νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προστέθηκε και ακόμη μία 28χρονη κοπέλα. Συγκλονίζει ο αδερφός της.

Στη μαύρη λίστα των νεκρών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, προστέθηκε και ακόμη μία 28χρονη κοπέλα.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA, η σορός της. Ο αδερφός της μίλησε στο "Πρωινό" " με πήραν και μου είπαν πριν λίγο ότι ταυτοποιήθηκε η αδερφή μου και λίγο αργότερα δεχτήκαμε τηλέφωνο να μας ενημερώσουν ότι η κηδεία θα γίνει δημοσία δαπάνη και πως είναι ρητή εντολή να μην ανοίξει το φέρετρο, καθώς η σορός της αδερφής μου είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Κανείς δεν θα μου φέρει την Ελπίδα μου πίσω...".

Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη

Μέχρι σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση έρευνας στο σημείο της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη.

Στους 57 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από το σιδηροδρομικό δυστύχημα

Σε 57 ανέρχονται οι επιβεβαιωμένοι νεκροί που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική, αργά το βράδυ της Τρίτης 28/2, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά στα Τέμπη, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνόμο β', Κωνσταντία Δημογλίδου.





Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία σε ΟΣΕ και Προαστιακό σήμερα - Τι θα γίνει με Μετρό και ΗΣΑΠ

Rolex : Οι “Ροζ Πάνθηρες” πίσω από τη ληστεία - Πώς δρούσαν

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο