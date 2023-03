Life

Λιάγκας για Τέμπη: Το δυστύχημα με έχει στοιχειώσει, παραλίγο να τρακάρω (βίντεο)

Παρολίγον ατύχημα για τον Γιώργο Λιάγκας. Η εξομολόγηση του δημοσιογράφου στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ότι παραλίγο να έχει τροχαίο ατύχημα το πρωί της Παρασκευής.

Ο δημοσιογράφος ανέφερε on air, πως η πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη «τον έχει στοιχειώσει και είναι σαν χαμένος».

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας εξομολογήθηκε: «Ερχόμουν το πρωί με το αυτοκίνητο, δεν έχω κοιμηθεί το βράδυ. Μόνο δύο ώρες. Με στοιχειώνει αυτό. Και είμαι αφηρημένος, είμαι ζαλισμένος αυτές τις ημέρες… Σαν χαμένος. Πάω να πέσω στον μπροστινό και πάτησε φρένο μόνο του. Έφυγε ο καφές».

«Φτάσαμε σε ένα σημείο τα αυτοκίνητα να μας σώζουν. Εγώ σήμερα θα είχα τρακάρει. Πάτησε φρένο μόνο του το αυτοκίνητο! Και σύγχρονα μέσα με ανθρώπους πάνε βουρ…» κατέληξε ο Γιώργος Λιάγκας.

