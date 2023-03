Κόσμος

Βέλγιο: Χιλιάδες τρακτέρ “πολιορκούν” τις Βρυξέλες

Οι αγρότες διαδηλώνουν κατά των μέτρων που διαπραγματεύεται η φλαμανδική κυβέρνηση για την μείωση των εκπομπών του αζώτου.

Περισσότερα από 2.500 τρακτέρ αναμένεται να καταφτάσουν στις Βρυξέλλες, με τους αγρότες να διαδηλώνουν κατά των μέτρων που διαπραγματεύεται η φλαμανδική κυβέρνηση για την μείωση των εκπομπών του αζώτου, σημειώνει η βελγική εφημερίδα Le Soir.

Οι αγρότες ξεκίνησαν στις 6 το πρωί με προορισμό την βελγική πρωτεύουσα, ενώ αναμένεται να επιστρέψουν στη βάση τους το απόγευμα.

Όπως αναφέρει η ομοσπονδιακή αστυνομία, αναμένονται προβλήματα στην κυκλοφορία σε σημαντικούς άξονες.

