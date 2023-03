Κόσμος

“Qatar Gate”: Η Καϊλή παραμένει στη φυλακή

Aπορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης της Εύας Καϊλή. Τι ισχύει για τον Ταραμπέλα.

Το βελγικό Εφετείο απέρριψε το αίτημα της Εύας Καϊλή για αποφυλάκιση, η οποία θα παραμείνει στη φυλακή για ακόμη δύο μήνες για το Qatargate.

Η Εύα Καϊλή παρουσιάστηκε ενώπιον του Εφετείου στις 28 Φεβρουαρίου, ζητώντας την αποφυλάκισή της με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε ενώπιον του Εφετείου και ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, αιτούμενος την αποφυλάκισή του. Το Εφετείο Βρυξελλών αποφάσισε την παράταση της προφυλάκισης για τον Μ. Ταραμπέλα κατά ένα μήνα.

Ο σύντροφος της Εύας Καϊλή και κατηγορούμενος στην υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Φραντσέσκο Τζόρτζι, έχει αφεθεί ελεύθερος με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.





