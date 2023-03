Life

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Νεκρός ο ανιψιός του ηθοποιού Νίκου Σταυρακούδη

Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό Νίκο Σταυρακούδη. Έχασε τον ανιψιό του στο τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η τραγωδία στα Τέμπη με τη μοιραία σύγκρουση των δυο τρένων, μέχρι στιγμής έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

Μεταξύ των νεκρών που άφησε πίσω η πολύνεκρη σύγκρουση, είναι και ο ανιψιός του Νίκου Σταυρακούδη.

Ο 29χρονος Δημήτρης δεν επέζησε μετά την τραγωδία στη Λάρισα και ο ηθοποιός προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση μέσω social media.

Ανέβασε μία φωτογραφία του άτυχου Δημήτρη και στη λεζάντα τον αποχαιρετά, γράφοντας:

«Μισό σε βρήκανε στα συντρίμμια Δημήτρη. Ήσουν μόνο 29. Είχες μόνο ζωή και όνειρα. Καλό σου "ταξίδι" ανιψιέ».

