Τραγωδία στα Τέμπη: Εθνικό πένθος στην Αλβανία για το πολύνεκρο δυστύχημα

«Ο πόνος για τις ζωές που χάθηκαν είναι και δικός μας», έγραψε ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα.

Η Αλβανία κήρυξε την 5η Μαρτίου ως ημέρα εθνικού πένθους για την τραγωδία με τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη που στέρησε τη ζωή σε τουλάχιστον 57 ανθρώπους.

Την είδηση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα με ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

«Η τραγωδία της Ελλάδας είναι και δική μας τραγωδία, ο πόνος για τις ζωές που χάθηκαν στο τρομερό δυστύχημα είναι και δικός μας. Αυτή είναι μια από εκείνες τις στιγμές της ζωής, όπου μια μεγάλη απώλεια για τον γείτονα δείχνει ότι οι ζωές μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τις κάνουμε καλύτερες, συνεργαζόμενοι όλο και περισσότερο μεταξύ μας. Την Κυριακή, η Αλβανία θα τιμήσει συμβολικά τα θύματα της τραγωδίας με ημέρα πένθους, έχοντας την εθνική σημαία μεσίστια», γράφει ο Ράμα.

