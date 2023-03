Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η ειδική επιτροπή των εμπειρογνωμόνων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέλη της επιτροπής ανακοίνωσε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης ανακοινώνει τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.



Η Επιτροπή είναι τριμελής και συμμετέχουν οι:



- Ιωάννης - Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος.

- Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Καθηγητής Μεταφορών και Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.

- Βασίλειος Προφυλλίδης, Καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως μέλος.



Η Επιτροπή θα επιτελέσει το έργο της στο συντομότερο δυνατό χρόνο και θα καλέσει τεχνικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή όποιο άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να τη συνδράμουν.

ΣΥΡΙΖΑ: Τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία δε θα μείνουν στο σκοτάδι

«Αν η κυβέρνηση ήθελε διακομματική επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει προτάσεις από όλα τα κόμματα. Αυτό που επιθυμεί όμως είναι ένα βολικό προεκλογικό πόρισμα που θα επικυρώνει την ετυμηγορία που ήδη έχει βγάλει στο διάγγελμά του ο κος Μητσοτάκης: Ότι όλα είναι ένα ‘τραγικό ανθρώπινο λάθος’ και ‘διαχρονικές οι ευθύνες’» σημειώνεται.

«Τα αίτια όμως που οδήγησαν στην τραγωδία δε θα μείνουν στο σκοτάδι. Θα διερευνηθούν όχι από τις Επιτροπές που ορίζουν οι ελεγχόμενοι, αλλά από τις αρμόδιες Αρχές» καταλήγει η αξιωματική αντιπολίτευση.

Δηκτική ανάρτηση έκανε και ο Νίκος Παππάς, μέσα από το προφίλ του στα social media, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: "Ο κ. Ζηλιασκόπουλος μέλος της επιτροπής Γεραπετρίτη. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το 2010 εώς το 2015. Θα ελέγξει ο ΙΔΙΟΣ τις ευθύνες του. Κοροϊδία και προσβολή."

Με μία ανακοίνωση στην οποία εξαπολύονται "πυρά" κατά της απόφασης αυτής, αντιδρά και το ΜέΡΑ25

Συγκεκριμένα αναφέρει:

"Η πρώτη πράξη του κ. Γεραπετρίτη με το που πρωτοκάθισε στην ένοχη καρέκλα που μόλις είχε αδειάσει ο κ. Καραμανλής, ήταν να αναγγείλει μια εν κρυπτώ αποφασισμένη "ειδική επιτροπή ειδικών" για να ερευνήσει τα αίτια της εν εξελίξει τραγωδίας στα Τέμπη.

Το ΜέΡΑ25 καταγγέλλει την επιτροπή του κ. Γεραπετρίτη ως μη νομιμοποιημένη από τη Βουλή, χωρίς ενημέρωση και διαβούλευση, και την αναγνωρίζει ως απλώς ένα ακόμα επικοινωνιακό τρικ της Μητσοτάκης Α.Ε. για να κουκουλώσει την ενοχή της στη σειρά επιλογών που οδήγησε στο μοιραίο δυστύχημα. Προειδοποιητικό δείγμα γραφής της κυβερνητικής μεθόδευσης, είναι ο διορισμός του κ. Ζηλιασκόπουλου, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει θητεύσει ως αξιωματούχος τεχνοκράτης στη διάλυση και ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ.

"Υπενθυμίζουμε ότι η Σοφία Σακοράφα, βουλευτής του ΜέΡΑ25 και αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, με την ιδιότητά της ως μέλος των αρμοδίων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών (Επιτροπή Θεσμών & Διαφάνειας και Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης) αντέδρασε άμεσα στα νέα του δυστυχήματος κάνοντας αίτηση για άμεση σύγκληση εκτάκτων συνεδριάσεων αυτών, με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, της προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ ΑΕ, καθώς και εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών της Πανελλήνιας Ένωσης Σταθμαρχών ΟΣΕ και των Μηχανοδηγών του ΟΣΕ.

Η μόνη λύση για να γίνουν όλα αλλιώς είναι η ρήξη με τα συμφέροντα τα οποία η ΝΔ υπηρετεί ακόμα και όταν το κόστος σε ανθρώπινες ζωές αποκαλύπτεται σε κοινή θέα. Όσοι κυβερνούν με μνημονιακές πολιτικές, κυβερνούν για άλλους" καταλήγει η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Κανείς δεν θα μου φέρει την αδερφή μου πίσω...” (βίντεο)

Τραγωδία στα Τέμπη - “Ποτέ ξανά”: Διαμαρτυρίες μαθητών - φοιτητών σε όλη την Ελλάδα (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο 20χρονος ήρωας που έσπασε το τζάμι και έσωσε 10 άτομα συγκλονίζει στο “Πρωινό” (βίντεο)