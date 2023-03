Κοινωνία

Πυροβόλησαν 21χρονο στον Άγιο Παντελεήμονα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσπάθησαν να ληστέψουν 21χρονο, αντιστάθηκε και τον πυροβόλησαν. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Δύο άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 21χρονο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, προκειμένου να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 1 Μαρτίου, οι δράστες ακινητοποίησαν τον νεαρό στη συμβολή των οδών Ιουλιανού και Φυλής, για να τον ληστέψουν. Εκείνος, όμως, αντιστάθηκε, ακολούθησε συμπλοκή και σε κάποια στιγμή τον πυροβόλησαν στο πόδι. Αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή, ενώ ο 21χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο κακοποιών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Η Καϊλή παραμένει στη φυλακή

Rolex : Οι “Ροζ Πάνθηρες” πίσω από τη ληστεία - Πώς δρούσαν

Καναδάς: 4χρονος πυροβόλησε 6χρονο