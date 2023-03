Κόσμος

Ρωσία - Πούτιν: να αυξηθούν τα μέτρα “κατά της τρομοκρατίας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ουκρανία κατηγόρησε την Ρωσία ότι οργάνωσε μια ψευδή πρόκληση.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας ότι χρειάζεται να συζητηθούν πρόσθετα «μέτρα κατά της τρομοκρατίας» για να προστατευθούν οι υποδομές που ελέγχονται από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Ο Πούτιν είχε δηλώσει χθες ότι η Ρωσία δέχθηκε «τρομοκρατική επίθεση» στην περιοχή του Μπριάνσκ που βρίσκεται νότια και συνορεύει με την Ουκρανία και υποσχέθηκε να συντρίψει την ομάδα των σαμποτέρ που άνοιξε πυρ κατά αμάχων.

Η Ουκρανία κατηγόρησε την Ρωσία ότι οργάνωσε μια ψευδή «πρόκληση».

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Βασιλιάς Κάρολος: Το μύρο για τη στέψη του καθαγιάστηκε στα Ιεροσόλυμα

Καιρός: βροχές και καταιγίδες το Σάββατο