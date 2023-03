Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Δικηγόρος τραυματία: Δέχτηκα απειλή από δικηγόρο συμφερόντων... (βίντεο)

Τι υποστηρίζει στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Μπαρτζώκης, δικηγόρος τραυματία, για την καταγγελία που δέχθηκε. Τι ζήτησε να διερευνηθεί.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκης, δικηγόρος τραυματία από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Παρασκευής.

Αρχίκά όπως ανέφερε, “Έγώ έλαβα εντολή από τον κ. Παπαζήση που ήταν ο πρώτος που βγήκε από το βαγόνι, τράβηξε το βίντεο ενώ είχε σπασμένα πλευρά".

Όπως τόνισε ο δικηγόρος, ο στόχος ενός συνηγόρου όταν λαμβάνει μία τέτοιου βεληνεκούς υποθεση είναι να κάνει έρευνα. "Στην υπόθεση του αιώνα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την διασικασία την ανακριτική" και αποκάλυψε πως "Δέχτηκα απειλή από δικηγόρο συμφερόντων για να μην εμφανίζομαι στα κανάλια”, χωρίς να δίνει επιπλέον στοιχεία.

Όσον αφορά τις καταγγελίες σχετικά με το αν έπαιζαν μουσική στο σταθμαρχείο Λάρισας την ώρα του δυστυχήματος, ο δικηγόρος ανέφερε χαρακτηριστικά: "Το βράδυ στη μία η ώρα, με πήραν τηλέφωνο κάποια άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα μέσα στο σιδηρόδρομο και μου είπαν ότι μέσα στο σταθμαρχείο το βράδυ της μοιραίας κατάληξης, ακούγονταν μουσικές και οχλαγωγία με΄σα στον σιδηροδρομικό σταθμό Λάρισας που είναι ένα και το αυτό με το Σταθμαρχείο. Έχω ζητήσει σήμερα από τον εισαγγελέα να εξεταστούν μάρτυρες όλοι οι ταξιτζήδες, μία παρακείμενη καφετέρια και ακόμη και περίοικοι για το συμβάν. Ακόμη, ζήτησα να εξεταστούν τα απορρίμματα του Σταθμαρχείου για να εξεταστεί και το ενδεχόμενο χρήσης αλκοόλ."

"Δεν είναι ο σταθμάρχης στη θέση του την ώρα του ατυχήματος. ήταν ο κλειδούχος" επανέλαβε ο δικηγόρος σύμφωνα με τα όσα είπε ο πρώην διευθυντής ασφαλείας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τονίζει ότι στην κατάθεσή του ο σταθμάρχης δεν είπε "εγώ δεν γύρισα το κλειδί αλλά το άφησα διαγώνια."

Στο τέλος, ο Γιώργος Μπαρτζώκης, αναφέρει κατά ποιών θα στραφούν νομικά.

