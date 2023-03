Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα θύματα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση προκλήθηκε σε πορεία διαμαρτυρίας για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, στο κέντρο της Αθήνας.

Πορεία διαμαρτυρίας για τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας.

Δεκάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες οι οποίες, οδήγησαν στην μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της Ελλάδας με τους δεκάδες νεκρούς.

Κατά τη διάρκεια της πορείας, σημειώθηκαν επεισόδια στο Σύνταγμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιεξουσιαστές πέταξαν φωτοβολίδες και μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με ρίψη χημικών.

Ομάδα αγνώστων έσπασαν και έβαλαν φωτιά σε περιπολικό που βρισκόταν στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά δύο αστυνομικοί που μεταφέρθηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι λίγη ώρα νωρίτερα σημειώθηκαν επεισόδια στο Σύνταγμα, όπου ομάδων ατόμων κατά την διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας στην Βουλή για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, πέταξαν φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στους αστυνομικούς , που απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Παράλληλα, συγκινούνοι εικονες της διαδήλωσης μπροστά από τη Βουλή, με τους συγκεντρωμένους να έχουν ανάψει κεράκια για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Σημειώνεται ότι και στη Θεσσαλονίκη υπήρξαν επεισόδια κατά τα οποία, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και έβαλαν φωτιές σε κάδους, αλλά και στη Λάρισα, προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον ΟΣΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Πληθωρισμός – Eurostat: Στο 6,5% στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο νεαρός που έπαθε ανακοπή παίζοντας ποδόσφαιρο

Τραγωδία στα Τέμπη: Αστυνομική επιχείρηση για κατάσχεση πειστηρίων στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας