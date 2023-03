Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο βοηθός του σταθμάρχη είχε φύγει την στιγμή του δυστυχήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σταθμάρχης στη Λάρισα, είχε και βοηθό στην βάρδια του, όχι όμως τη μοιραία στιγμή, του δυστυχήματος.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Εξελίξεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας, σχετικά με το μοιραίο βράδυ της τραγωδίας στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας.

Από τη πρώτη στιγμή είχαμε αποκαλύψει ότι ο σταθμαρχης βρέθηκε σε αυτή τη θέση λόγω της κινητικότητας του δημοσίου.

Επειδή λοιπόν είχε λίγο καιρό από τότε που μετα από εκπαιδευση πηρε τα διαπιστευτήρια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις πόσο μάλιστα σε τέτοιο κομβικο σταθμό όπως της Λάρισας, υπάρχει κι ένας δεύτερος σταθμάρχης για βοήθεια.

Ο δεύτερος ομως ειναι εκεί απο το πρωι μεχρι τις 11 το βράδυ οποτε και μειωνονται τα δρομολογια και δεν εχει κίνηση.

Όμως η μοιραία αμαξοστοιχία καθυστέρησε και πέρασε μετά τις 11 οπότε ο σταθμάρχης εκείνη τη στιγμή ήταν μόνος του να διαχειριστεί την κατάσταση.

Άλλη μια τραγική περίπτωση όπως και αυτή της ενημέρωσης των αρχών για το συμβάν μέσω του 112 αφού όλοι οι εργαζόμενοι της Hellenic Train που θα μπορούσαν να ενημερώσουν τις αρχές για τη σύγκρουση ήταν νεκροί.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 34χρονης μητέρας (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: επεισόδια στο Σύνταγμα στην πορεία για τα θύματα (εικόνες)

ΣΤΑΣΥ για Τραμ: Η επικοινωνία ηλεκτροδηγών με το κέντρο ελέγχου είναι συνεχής μέσω σύγχρονου συστήματος