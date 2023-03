Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη - FS: Ο ΟΣΕ έχει την ευθύνη για την συντήρηση και διαχείριση του σιδηροδρομικού δικτύου

Η πρώτη αντίδραση της Ferrovie Dello Stato Italiane μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.



Τα υπεραστικά τρένα της Ελλάδας πέρασαν υπό ιδιωτική διαχείριση το 2017, όταν η ιταλική δημόσια εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane (FS) απέκτησε το δίκτυο, αλλά η κρατική εταιρεία ΟΣΕ κατέχει τις γραμμές, αναφέρει σε άρθρο του το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο ίδιο άρθρο γίνεται εκτενής αναφορά σε μια σειρά ατυχημάτων που σημειώθηκαν στη χώρα μας τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ φιλοξενεί και ανακοίνωση του Ομίλου FS μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της η FS ανέφερε ότι η ελληνική κρατική εταιρεία ΟΣΕ διατηρεί το καθήκον και την ευθύνη για την συντήρηση, τη διαχείριση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και την ευθύνη για την κίνηση των τρένων και την κυκλοφορία.

