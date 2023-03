Κοινωνία

Ληστές βασάνισαν και σκότωσαν δύο από τα θύματά τους - Στην δημοσιότητα τα στοιχεία τους (εικόνες)

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται μεταξύ άλλων για δύο ανθρωποκτονίες που διαπράχθηκαν με ιδιαίτερη σκληρότητα.



Στη δημοσιότητα δόθηκαν, έπειτα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες πέντε αλλοδαπών, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε ληστείες με ιδιαίτερη σκληρότητα. Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται και για δύο ανθρωποκτονίες που διαπράχθηκαν με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Η οργάνωση εξαρθρώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2023 από το τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Δείτε ΕΔΩ τα στοιχεία και της φωτογραφίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση ή δίωξη των ως άνω εγκλημάτων σε βάρος και άλλων θυμάτων και στην αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα διερευνώμενα εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476229, 210-6476232 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Πώς δρούσε η συμμορία των "σκληρών" ληστών

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε εγκληματική ομάδα, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση για τη διάπραξη ανθρωποκτονιών και ληστειών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου κέρδους.

Ειδικότερα, το αρχηγικό μέλος λειτουργώντας ως ιθύνων νους ήταν υπεύθυνος για το συντονισμό των επιθέσεων, τα άλλα τρία (3) μέλη δρούσαν από κοινού με το αρχηγικό στις βιαιοπραγίες κατά των θυμάτων, ενώ το πέμπτο είχε ρόλο «τσιλιαδόρου».

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης έχοντας ως «ορμητήριο» δύο οικίες σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας, πραγματοποιούσαν τις ληστείες, είτε με την εισβολή σε καταστήματα, είτε με αιφνιδιαστικές επιθέσεις στο δρόμο, κατά τις οποίες χρησιμοποιούσαν ιδιαίτερη βιαιότητα (χρήση μαχαιριού και κατά περίπτωση πιστολιού) σε βάρος των θυμάτων τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες «ορμητήρια» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ρουχισμού και μαχαίρι που χρησιμοποιούσαν κατά τις ληστρικές επιθέσεις.

Από την μέχρι τώρα έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν διαπράξει δύο ανθρωποκτονίες με κίνητρο τη ληστεία σε βάρος ημεδαπού και αλλοδαπού καθώς και τρείς περιπτώσεις ληστειών και αποπειρών ανθρωποκτονιών σε βάρος τριών αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για δύο από τους συλληφθέντες εκκρεμούν σε βάρος τους ένταλμα σύλληψης και δικαστικές αποφάσεις για ομοειδή αδικήματα.

