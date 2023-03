Αθλητικά

Formula 1: Όλα τα βλέμματα στρέφονται στο Μπαχρέιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα κόκκινα φώτα σβήνουν και η F1 επιστρέφει στον ANT1 και το ANT1+. Ο Πάνος Σεϊτανίδης μεταφέρει τις πρώτες εντυπώσεις του από την πίστα του Σακχίρ.



Του Πάνου Σεϊτανίδη

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula 1 του 2023 ξεκινά και ο Πάνος Σεϊτανίδης μεταφέρει τις πρώτες εντυπώσεις του από την πίστα του Σακχίρ.

Μετά από τρεις μήνες αναμονής για όλους εμάς και σκληρής δουλειάς για τις ομάδες στο παρασκήνιο, ήρθε η ώρα για ενεργοποιηθούν οι υβριδικές μηχανές, τα θηρία που κατασκεύασαν οι ομάδες να πατήσουν πίστα και οι οδηγοί να πατήσουν γκάζι και να κυνηγήσουν το όνειρο του τίτλου.

Σα να μη πέρασε μια μέρα από τον περασμένο Νοέμβριο, όλο το καραβάνι που κάνει το γύρο του πλανήτη είναι έτοιμο να βρει ξανά τον γνώριμο, φρενήρη του ρυθμό. Ερχόμενοι στο Μπαχρέιν, το «Μαργαριτάρι του Κόλπου» που ουσιαστικά άνοιξε πριν από 19 χρόνια την πόρτα της Μέσης Ανατολής για τη Formula 1, είδαμε με το «καλημέρα» κοντράστ συναισθημάτων στους μονομάχους.

Ομάδες και οδηγούς με χαμόγελα ως τ’ αυτιά αλλά και στρατόπεδα με προβληματισμένα πρόσωπα. Δεν έχουν κάνει όλοι βήμα προς τα εμπρός, δεν θα είναι τα πράγματα όπως τα αφήσαμε στο τέλος του 2022.

Η σταθερά αφορά στην κορυφή. Με κεκτημένη ταχύτητα από το εντυπωσιακό για εκείνη δεύτερο μισό της περυσινής σεζόν, η Red Bull Racing έρχεται στο 2023 με φόρα και κατά γενική ομολογία, έστω μικρό προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. «Οι χρόνοι είναι καλοί αλλά οι βαθμοί είναι την Κυριακή, όχι στις δοκιμές εξέλιξης», μας είπε με νόημα ο επικεφαλής της αυστριακής ομάδας, Κρίστιαν Χόρνερ.

Στη Ferrari όλα δείχνουν πως είναι ένα… κλικ πιο πίσω αλλά αυτό σημαίνει μόνο πως πρέπει να κάνουν λίγο καλύτερη δουλειά στην πορεία. Μη ξεχνάμε και τους περιορισμούς που θα έχει φέτος στην εξέλιξη της RB19 η Red Bull, λόγω της ποινής για την υπέρβαση του cost cap. Αν η νέα διοίκηση της Ferrari, με επικεφαλής τον Φρεντ Βασέρ, διορθώσει τις κακές στρατηγικές και τα τραγελαφικά pit stop, τότε οι Ιταλοί θα είναι στο παιχνίδι με αξιώσεις.

Ποια ομάδα ακολουθεί; «Θα δούμε ωραία μάχη στο Μπαχρέιν για τη δεύτερη θέση, ανάμεσα στη Ferrari και την Aston Martin», παραδέχθηκε ο οδηγός της Mercedes, Τζορτζ Ράσελ. Ήταν έκδηλο στη γλώσσα του σώματος του Λιούις Χάμιλτον: μπορεί η W14 να μη χοροπηδάει από τις αεροδυναμικά παραγόμενες ταλαντώσεις όπως η προκάτοχός της, όμως στη γερμανική ομάδα έχουν ακόμα δουλειά.

Και την ίδια ώρα, η Aston Martin δείχνει να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν. Η AMR23 ήταν η αποκάλυψη των δοκιμών εξέλιξης, ο Φερνάντο Αλόνσο μπορεί να τη ξεζουμίσει και τα καλύτερα έρχονται.

Ερωτηματικό αποτελεί η Alpine, διότι δεν έδειξε πολλά στις δοκιμές αλλά όλοι στις τάξεις της δείχνουν άκρως ικανοποιημένοι. Αρκεί να βλέπατε το ύφος του Εστεμπάν Οκόν μιλώντας για τη νέα σεζόν. Πρέπει να κρύφτηκαν πολύ οι Γάλλοι στις δοκιμές.

Alfa Romeo και Haas θα είναι υπολογίσιμες δυνάμεις, η Scuderia AlphaTauri δύσκολα θα επιστρέψει στο πάνω άκρο του midfield ενώ η Williams έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη βελτίωση από όλους, όμως το δικό της σημείο αναφοράς ήταν πολύ πίσω.

Αφήνω για το τέλος τη McLaren. Δεν κρυβόταν στο τεστ, δεν μπλόφαρε στις δηλώσεις. Η ιστορική ομάδα έχει πρόβλημα, η MCL60 δεν αποδίδει αεροδυναμικά στο επίπεδο που ήθελαν στο Ουόκινγκ και ο Λάντο Νόρις ξεχείλιζε από προβληματισμό. Και πέρυσι ξεκίνησαν άσχημα και ανέκαμψαν αλλά εκεί, ήταν άλλη ιστορία κι άλλα προβλήματα.

Όμως όλα αυτά αποτελούν θεωρία, σύντομα θα έχουμε τις απαντήσεις. Τα κόκκινα φώτα σβήνουν και η F1 επιστρέφει στον ANT1 και το ANT1+.





Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία της 34χρονης μητέρας (εικόνες)

Τραγωδία στα Τέμπη: Ο 20χρονος ήρωας που έσπασε το τζάμι και έσωσε 10 άτομα συγκλονίζει στο “Πρωινό” (βίντεο)

Μεθώνη: Νεκρό εντοπίστηκε το ηλικιωμένο ζευγάρι των Αμερικανών (εικόνες)