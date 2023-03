Αθλητικά

Ολυμπιακός: η Αρμάνι έβαλε “τέλος” στο σερί των ερυθρόλευκων

Οι Πειραιώτες με ένα κακό δεύτερο ημίχρονο, γνώρισαν την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο.

Στο 7-0 ολοκληρώθηκε το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς η Αρμάνι είπε «στοπ» στους «ερυθρόλευκους» στο Μιλάνο. Η ομάδα του Πειραιά ηττήθηκε με 83-62 για την 26η αγωνιστική, από τους ανώτερους απόψε Ιταλούς, αφού έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό της, σε άμυνα κι επίθεση, ενώ υπέπεσε σε 19 λάθη.

Mε αυτή την ήττα, οι «ερυθρόλευκοι» υποχώρησαν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα (με 18-8), όπου έχουν συγκάτοικο την Μπαρτσελόνα, ενώ πέρασε πρώτη η Ρεάλ Μαδρίτης, με 18-7. Η Αρμάνι Μιλάνο βελτίωσε το ρεκόρ της σε 10-15.

Ο Μπίλι Μπάρον αποδείχτηκε δήμιος του Ολυμπιακού, με 18 πόντους (4/6 τρίποντα) και 5 ασίστ. Μόνο οι Σάσα Βεζένκοφ (10π.) και Τόμας Ουόκαπ (10π.) ήταν διψήφιοι από τον Ολυμπιακό.

Με τις μαύρες φανέλες αγωνίστηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού σε ένδειξη πένθους για τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ενός λεπτού σιγή τηρήθηκε πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης στη μνήμη των νεκρών.

Πριν το τζάμπολ, η Αρμάνι βράβευσε τον Βλάντιμιρ Μίτσοφ για την προσφορά του στον σύλλογο.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 35-32, 61-46, 83-62

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ, ενώ ο Μεσίνα επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Νέιπιερ, Μπάρον, Λουγουαγού-Καμπαρό, Φόγκτμαν και Μέλι.

Η Αρμάνι ξεκίνησε καλύτερα και με 5 πόντους του Μπίλι Μπάρον προηγήθηκε με 10-4. Με τρίποντα των Βεζένκοφ και Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 14-14, για να προσπεράσει με 1 βολή του αρχηγού του, Κώστα Παπανικολάου, 14-15. Όμως, η ομάδα του Πειραιά παρουσίαζε προβλήματα στην άμυνα και δεν έβρισκε ρυθμό στην επίθεση. Παρά τα καλάθια του Μπλακ στη ρακέτα, πι Μπράντον Ντέιβις και Στέφανο Τονούτ έδωσαν προβάδισμα +3 στην Αρμάνι στο 10ο λεπτό, 20-17. Η ιταλική ομάδα τέλειωσε το 1ο δεκάλεπτο με 2/11 τρίποντα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε τα λάθη και στη 2η περίοδο. Μάλιστα, αυτό του Ταρίκ Μπλακ με την επανέναρξη επέτρεψε στον Τονούτ να κλέψει, να βγει στον αιφνιδιασμό λαι να δώσει προβάδισμα στην Αρμάνι με +5, 22-17. Γρήγορα, οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν, χάρη σε τρίποντο του Λαρεντζάκη και δύο βολές του Άλεκ Πίτερς. Όμως, η Αρμάνι βρισκόταν σε καλή ημέρα και με γρήγορο μπάσκετ και αυτοματισμούς κατάφερνε να διατηρεί το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της 2ης περιόδου. Οι Μέλι και Ρίτσι πέτυχαν μεγάλα σουτ, για το 35-29 των γηπεδούχων. Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 35-32, με το δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Λαρεντζάκη στο παιχνίδι, το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Η ομάδα του Πειραιά τέλειωσε το α΄ μέρος με 11 λάθη έναντι τεσσάρων των Ιταλών που είχαν και 5/19 τρίποντα (5/11 τρίποντα ο Ολυμπιακός).

Αν και ο Ολυμπιακός με το φάουλ που κέρδισε ο Βεζένκοφ από τον Νέιπιερ πλησίασε στον πόντο, 35-34, η συνέχεια της 3ης περιόδου ήταν καταστροφική. Με επιμέρους σκορ 16-6 και «μπόμπερ» των Ιταλών τον Μπίλι Μπάρον, η Αρμάνι ξέφυγε με +13, 51-38. Και μετά από την εύστοχη βολή του Ουόκαπ (51-39), ο Μπίλι Μπάρον σηκώθηκε ξανά με... κρύο αίμα έξω από τη γραμμή του τριπόντου για το +15, 54-39. Ο ΜακΚίσικ απάντησε με τρίποντο (54-42), ο Χάινς διαμόρφωσε το 56-42, για να πλησιάσει στο -10 (56-46), με τέσσερις πόντους από Παπανικολάου και Σλούκα. Όμως, οι παίκτες του Μεσίνα είχαν βρει ρυθμό, έπαιζαν με αυτοπεποίθηση και εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, για να επιστρέψουν με συνοπτικές διαδικασίες στο +15. Ένα δίποντο του Κάιλ Χάινς και το τρίποντο του Τζιαμπάολο Ρίτσι στην εκπνοή του 3ου δεκαλέπτου (61-46) ήταν ο χειρότερος... επίλογος της καταστροφικής για τον Ολυμπιακό τρίτης περιόδου στο Mediolanum Forum. To επιμέρους σκορ 26-14 στο 3ο δεκάλεπτο είχε φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους παίκτες του Μπαρτζώκα.

Η Αρμάνι ξέφυγε με +20 (66-46, 68-48 και 70-50), με τον Μπράντον Ντέιβις να είναι εύστοχος στις αρχές της 4ης περιόδου. Οι Πειραιώτες μείωσαν στο -14, με δύο τρίποντα, από Βεζένκοφ και Ουόκαπ (70-56). Οι παίκτες του Μπαρτζώκα τα έδωσαν όλα, άσκησαν πίεση στην αντίπαλο στο τέλος, αλλά ήταν πια αργά. Ο Μπίλι Μπάρον με το 4ο εύστοχο τρίποντό του «έγραψε» το 74-58. Ό,τι κι αν έκαναν οι παίκτες του Μπαρτζώκα, η Αρμάνι είχε την απάντηση και με μία εξαιρετική εμφάνιση απέναντι σε μία τόσο μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στη νίκη, με 83-62.

Διαιτητές: Λότερμοζερ (Γερμανία), Ορντόφ (Κροατία), Κορτές (Ισπανία)

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Έτορε Μεσίνα): Ντέιβις 8, Λουγουαγού-Καμπαρό 9 (1), Μήτρου-Λονγκ 3 (1), Τονούτ 7 (1), Μελί 10 (1), Μπάρον 18 (4), Νέιπιερ 9 (1), Ρίτσι 8 (2), Χάινς 6, Φόιγκτμαν 5 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (1), Κέιναν 2, Λούντζης, Λαρεντζάκης 6 (2), Φαλ 4, Σλούκας 8, Βεζένκοφ 10 (2), Παπανικολάου 8 (1), Μπολομπόι, Πίτερς 5 (1), Μπλακ 4, ΜακΚίσικ 5 (1)

