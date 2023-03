Κόσμος

Ισπανία: Ουκρανοί “συμμάχησαν” με Ρώσους για να ληστεύουν ομοεθνής πρόσφυγες

"Ανακωχή" φαίνεται να έκαναν Ουκρανοί και Ρώσοι κακοποιοί με σκοπό να ληστεύουν πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Ουκρανοί και Ρώσοι κακοποιοί συνεργάζονταν στην Ισπανία για να κλέβουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από Ουκρανούς πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη χώρα αυτή μετά τη ρωσική εισβολή, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Οι ύποπτοι, επτά Ουκρανοί και τρεις Ρώσοι, είχαν βάλει στο στόχαστρο πρόσφυγες που φεύγοντας είχαν πάρει μαζί τους «όλες τους τις οικονομίες και αντικείμενα μεγάλης αξίας», σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές. Οι δέκα συλληφθέντες πιστεύεται ότι διέρρηξαν επτά σπίτια Ουκρανών προσφύγων στις επαρχίες Αλικάντε και Μούρθια.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν διάφορα αντικείμενα αξίας περίπου 1,25 εκατ. ευρώ, κοσμήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μεταξύ των πολύτιμων ειδών ήταν και μια συλλογή γραμματοσήμων που αποτιμάται στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Οι δράστες είχαν τοποθετήσει συσκευές GPS στα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν τα θύματα ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις τους.

Η Ισπανία υποδέχθηκε περίπου 160.000 Ουκρανούς πρόσφυγες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Πρόσφατα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν ένα δίκτυο που διαχειριζόταν τρία καπνεργοστάσια, στα οποία εξαναγκάζονταν να δουλεύουν πρόσφυγες που ζούσαν στοιβαγμένοι σε παράγκες.

