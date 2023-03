Life

Βασιλιάς Κάρολος: Το μύρο για τη στέψη του καθαγιάστηκε στα Ιεροσόλυμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Παλατιού για τον καθαγιασμό του μύρου που θα χρησιμοποιηθεί στη στέψη του Βασιλιά.

Το μύρο που θα χρησιμοποιηθεί στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ της Βρετανίας καθαγιάστηκε στα Ιεροσόλυμα, αντικατοπτρίζοντας τους δεσμούς του βρετανού μονάρχη με τους Αγίους Τόπους, ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ και ο αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας στο Ισραήλ Χοσάμ Ναούμ καθαγίασαν το μύρο στον Ναό της Αναστάσεως, αναφέρει η ανακοίνωση.

Με το άγιο μύρο ο βασιλιάς Κάρολος θα λάβει το χρίσμα κατά την τελετή στέψης του στο αβαείο του Ουέστμινστερ την 6η Μαΐου. Όπως προβλέπει το τελετουργικό, ο βρετανός μονάρχης θα αλείψει το μύρο στα χέρια, την κεφαλή και το στήθος του.

Για την παρασκευή του μύρου συλλέχθηκαν έλαια από δύο ελαιώνες στο Όρος των Ελαιών: στην Ιερά Μονή της Αναλήψεως και στην Εκκλησία της Μαρίας Μαγδαληνής (όπου βρίσκονται τα λείψανα της γιαγιάς του Καρόλου, της πριγκίπισσας Αλίκης).

Ο προκαθήμενος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, Τζάστιν Γουέλμπι, που θα χοροστατήσει στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου, δήλωσε ότι η προέλευση του μύρου αντικατοπτρίζει τον «ιστορικό δεσμό μεταξύ της τελετής στέψης, της Βίβλου και των Αγίων Τόπων». «Από τους αρχαίους βασιλείς μέχρι σήμερα, οι μονάρχες έλαβαν το χρίσμα με μύρο από τους Αγίους Τόπους», υπογράμμισε.

Το μύρο – με αιθέρια έλαια τριανταφυλλιάς, γιασεμιού, νεραντζιάς, πορτοκαλιάς, μοσχολίβανου, σησαμιού και κανέλας – είναι ανάλογο με αυτό που χρησιμοποιήθηκε στην τελετής στέψης της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ πριν από 71 χρόνια.