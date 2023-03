“Ποιος Παπαδόπουλος”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες

Life

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Ποιος Παπαδόπουλος;" συνεχίζει να μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 35

Η Μελίνα και η Περιστέρα προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσέξουν τη διατροφή της εγκυμονούσας Τζοάν, ενώ δεν σταματάνε να καυγαδίζουν για το αν ο Θάνος πρέπει να την παντρευτεί ή όχι. Ένας υπάλληλος στο σούπερ-μάρκετ πλησιάζει τον Αρίστο, χωρίς φυσικά να ξέρει τη φιλική του σχέση με τον Παύλο, και του προτείνει να κάνουν μια γερή κομπίνα με τα τιμολόγια προκειμένου να βγάλουν λεφτά εις βάρος του Παύλου. Η Λίλα βρίσκει χώρο για το κατάστημα των «Από Καρδιάς» και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι μάλλον έχει όντως ταλέντο στο τραγούδι, απλά όχι στο είδος που πίστευε τόσα χρόνια. Σαν να μην έφταναν αυτά, μετά τις απειλές του Ράμου ότι θα τους καταγγείλει για αρπαγή ανηλίκου, ο Αρίστος αναλαμβάνει να του μιλήσει, ενώ την ίδια στιγμή, ο Γιάννης έχει τη φαεινή ιδέα, μεταμφιεσμένος σε υπάλληλο φυσικού αερίου, να μπουκάρει με τον φίλο του τον Στέλιο στην πρώην βίλα τους για να κλέψει πράγματα αξίας! Και μέσα σε όλα, ο Αλέξανδρος θα γνωρίσει μια πολύ μεγαλύτερή του γυναίκα… Μια γυναίκα που δεν ξέρει ότι οι γονείς του γνωρίζουν ήδη και πολύ καλά μάλιστα…

ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 36

Ο Αρίστος, με την προτροπή του Θανάση εκβιάζει τον Ράμο ότι θα αφήσει να διαρρεύσει ότι χαρτοπαίζει σε παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες, αν εκείνος δεν σταματήσει τις απειλές για καταγγελία των Παπαδόπουλων στην αστυνομία. Στο κατάστημα των «Από Καρδιάς» η Περιστέρα με την Μάρθα και την Ρούλα έχουν ξεκινήσει κανονικά δουλειά, αλλά δεν λείπουν οι εντάσεις μεταξύ τους, καθώς η Περιστέρα αρχίζει να γίνεται πολύ αυταρχική. Ο Θανάσης έχει ξανά μια… όχι και τόσο νόμιμη ιδέα για το πώς θα μπορούσε να βγάλει λεφτά ο Γιάννης. Ο Αλέξανδρος από την άλλη είναι βαριά ερωτευμένος με την Ντιάνα, χωρίς να το ξέρουν φυσικά οι γονείς του, και προσπαθεί να τη διεκδικήσει με κάθε τρόπο, παρά τις αντιρρήσεις του Θάνου και της Εριέττας για το πού θα τον οδηγήσει όλο αυτό. Άθελά του, όμως, θα κάνει και μια ανακάλυψη για την εγκυμοσύνη της Τζοάν, την οποία δεν μοιράζεται με κανέναν, καθώς εκείνη τον απειλεί ότι θα αποκαλύψει στους γονείς του ότι συναντά μια γυναίκα με τα διπλά του χρόνια! Την ίδια στιγμή, η Μελίνα, που εκνευρίζεται όλο και πιο πολύ με τη συνεχή παρουσία του Αρίστου στο εξοχικό, έχει μια τρελή ιδέα για να τον ξεφορτωθεί…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

