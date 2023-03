Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη – καταγγελία: Ο σταθμάρχης δεν ήταν στο σταθμό

Ο δικηγόρος θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, μίλησε για όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει.

Σε καταγγελία ότι, ο σταθμάρχης της Λάρισας δεν βρισκόταν στο σταθμό της Λάρισας την ώρα της τραγωδίας και πως στο σημείο βρισκόταν μόνο ο κλειδούχος, προχώρησε ο δικηγόρος ενός εκ των θυμάτων, Γιώργος Μπαρτζώκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχει δεχθεί ο δικηγόρος, την ώρα του δυστυχήματος, στις κλήσεις του σταθμάρχη υπήρχε οχλαγωγία και ακουγόταν μουσική. «Στα 100 μέτρα υπάρχει ένα καφέ που δεν είχε μουσική», είπε συμπληρώνοντας πως, «δεν ήταν στη θέση του ο σταθμάρχης.

Φαίνεται ότι, ο κλειδούχος ήταν στη θέση του σταθμάρχη και ο σταθμάρχης ήταν μακριά».

Είπε μάλιστα πως, οι σχετικές καταγγελίες τεκμηριώνονται από επί τόπια στοιχεία και ότι, «πήγε η Αστυνομία και πήρε το υλικό από τις κάμερες, εγώ ζήτησα να πάρει και τα σκουπίδια».

