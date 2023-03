Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Κούγιας: δεν έχω τολμήσει να μιλήσω με τους γονείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε ο Αλέξης Κούγιας, δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, στην εκπομπή "Στούντιο με θέα".

Η τραγωδία στα Τέμπη, έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, με δεκάδες οικογένειες να θρηνούν την απώλεια αγαπημένων τους από τη μοιραία σύγρουση τρένων που σκόρπισε τον θάνατο.

Ο Αλέξης Κούγιας, που έχει αναλάβει κάποιες από τις οικογένειες θυμάτων και τραυματιών μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή "Στούντιο με θέα" του ΑΝΤ1.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πότε αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη καθώς και το πως θα κινηθεί η διαδικασία για να αποδοθεί δικαιοσύνη σε όποιον ευθύνεται για το τραγικό δυστύχημα.

Όσον αφορά την παρέμβαση Ντογιάκου ο οποίος τόνισε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να ωρεθούν οι ένοχοι όποιοι και αν ειναι αυτοί αναφέρει ότι "Η ενέργεια του κ. Ντογιάκου είναι αξιομνημόνευτη. Όλη η διαδικασία, έγκειται στον ανακριτή που θα την αναλάβει."

Σχετικά με το τι του έχουν πει οι γονείς αναφέρει: “Δεν έχω τολμήσει να μιλήσω με τους γονείς, δεν έχουν συζητήσει το παραμικρό μαζί μου. Περιμένουν σε ένα ξενοδοχείο στη Λάρισα να ταυτοποιηθούν οι σοροι”, ανέφερε ο δικηγορος και τόνισε πως οι άνθρωποι, πενθούν και η κατάστασή τους είναι πολύ δύσκολη.

“Αν κινηθούν γρήγορα οι διαδικασιες, η δίκη θα ξεκινήσει σε έναν χρόνο” ενώ είπε ότι τον είχε προσεγγίσει και ο σταθμάρχης, κύριος κατηγορούμενος" τόνισε ακόμη σχετικά με το πότε θα ξεκινήσει η δίκη.

"Ο κύριος κατηγορούμενος, είναι ο σταθμάρχης και οι κύριοι κατηγορούμενοι, είναι αυτοί που τον επέλεξαν, αν ισχύουν όσα ακούγονται" ανέφερε ακόμη ο δικηγόρος.

Νωρίτερα, από τον δικηγόρο ενός εκ των τραυματιών, Γιώργο Μπαρτζώκη, έγινε η καταγγελία - αποκάλυψη ότι ο σταθμάρχης της Λάρισας δεν βρισκόταν στο σταθμό της Λάρισας την ώρα της τραγωδίας και πως στο σημείο βρισκόταν μόνο ο κλειδούχος

Ειδήσεις σήμερα:

Τρένα: Νέα 48ωρη απεργία το Σαββατοκύριακο

Γουατεμάλα: γιατροί αφαίρεσαν νεφρό χωρίς συγκατάθεση

Μπαχαρικά 500 ετών βρέθηκαν σε ναυάγιο