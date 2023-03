Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: απολογείται σήμερα ο σταθμάρχης

Κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα βαραίνουν τον σταθμάρχη για την τραγωδία στα Τέμπη.

Απολογείται σήμερα Σάββατο ο 59χρονος σταθμάρχης της Λάρισας, ο οποίος βαρύνεται με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για την τραγωδία στα Τέμπη.

Ο συνήγορός του Στέφανος Παντζαρτζίδης, σε δηλώσεις του την Πέμπτη, είπε πως ο πελάτης του «αναλαμβάνει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί», τονίζοντας παράλληλα πως είναι συντετριμμένος από την τραγωδία. Επίσης, ο συνήγορος του 59χρονου είπε πως αν και είναι νωρίς ακόμη για όλα, «θα πρέπει να μην κοιτάμε μόνο το δέντρο και να χάνουμε το δάσος» σημειώνοντας πως όλα τα υπόλοιπα θα μελετηθούν εφόσον ληφθεί το αντίγραφο της δικογραφίας.

Ταυτοποιήθηκαν 54 νεκροί

Ολοκληρώθηκε η εξέταση DNA όλων των δειγμάτων που έχει λάβει μέχρι στιγμής η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. από τα θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην είσοδο της κοιλάδας των Τεμπών και ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί και οι 57 νεκροί, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο του Σώματος, Αστυνόμο Β' Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου έχουν ταυτοποιηθεί από την μέχρι στιγμής εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια 54 νεκροί.

Η έρευνα, ωστόσο, δεν έχει σταματήσει καθώς, όπως είπε η κ. Δημογλίδου, αναμένεται η αποστολή νέων δειγμάτων, τα οποία ομοίως θα εξετασθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών

Τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τη διερεύνηση και ανάδειξη των συστημικών προβλημάτων και δυσλειτουργιών που οδήγησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ανακοίνωσε την Παρασκευή ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού.

Η Επιτροπή είναι τριμελής και συμμετέχουν οι:

Ιωάννης - Κωνσταντίνος Χαλκιάς, Επίτιμος Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρος.

Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, Καθηγητής Μεταφορών και Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος.

Βασίλειος Προφυλλίδης, Καθηγητής της Συγκοινωνιακής Τεχνικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ως μέλος.

Η Επιτροπή θα επιτελέσει το έργο της στο συντομότερο δυνατό χρόνο και θα καλέσει τεχνικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες ή όποιο άλλο πρόσωπο κρίνει απαραίτητο, προκειμένου να τη συνδράμουν.

