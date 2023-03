Πολιτική

Πέθανε ο Παύλος Αθανασόπουλος

Θλίψη σκόρπισε το άγγελμα θανάτου του Παύλου Αθανασόπουλου. Η ανάρτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου.

Έφυγε από τη ζωή ο δικηγόρος και πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Αθανασόπουλος.

Ασυμβίβαστος και μαχητικός, ο Παύλος Αθανασόπουλος είχε πάρει μέρος στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και ήταν από τους πρωταγωνιστές της κατάληψης της Νομικής Αθηνών.

Γεννημένος στον Πύργο Ηλείας, πήρε μέρος στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές στην κατάληψη του κτηρίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στην αριστερά (μέλος των καθοδηγητικών οργάνων “Ρήγα Φεραίου” ΚΚΕ Εσωτερικού, ΕΑΡ, ΣΥΝ, ΑΕΚΑ). Αργότερα έγινε μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Ήταν δικηγόρος Αθηνών, διετέλεσε αναπληρωτής υπεύθυνος της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ ήταν μέλος της γραμματείας του τομέα δικαιωμάτων, κοινωνικής ένταξης, μετανάστευσης και ασύλου.

Η ανάρτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με ανάρτησή του, είπε το δικό του "αντίο" στον «διακριτικό και ευγενή, αλλά πάντοτε αγωνιστικό και πιστό στις ιδέες του» όπως τον χαρακτήρισε.

«Έφυγε μέσα σε λίγες ώρες ο αγαπημένος μας Παύλος Αθανασόπουλος λες και δεν ήθελε να κουράσει τους δικούς του ανθρώπους.

Διακριτικός και ευγενής αλλά πάντοτε αγωνιστικός, πιστός στις ιδέες του. Υπέρμαχος της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πολιτικού και κοινωνικού φιλελευθερισμού, της ανεκτικότητας, της πολυφωνίας. Ένας επίμονος, προοδευτικός, ενεργός πολίτης, με υψηλή αίσθηση του εθνικού συμφέροντος, παρών όλες τις δύσκολες και «αντιδημοφιλείς» στιγμές. Ευτυχώς πρόλαβε πριν φύγει απροειδοποίητα να γιορτάσει την πεντηκοστή επέτειο από την εξέγερση της Νομικής τον Φεβρουάριο του 1973 και να μιλήσει για αυτήν με τη σεμνότητα και την αναστοχαστική διάθεση που τον διέκρινε. Μας τίμησε με τη φιλία και τη συμπόρευσή του τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και ήταν πάντα ένα πρόσωπο αναφοράς με την ωριμότητα και την ευθυκρισία του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη» έγραψε ο κ. Βενιζέλος στο προφίλ του στο Facebook.

