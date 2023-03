Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: υπάλληλος “ξάφριζε” το ταμείο βενζινάδικου

Χιλιάδες ευρώ, βρήκαν οι αρχές στο σπίτι του υπαλλήλου που... "έβαζε χέρι" στο ταμείο.

Συνελήφθη, χθες σε περιοχή του δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, ημεδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένη κλοπή, καθώς, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε αφαιρέσει χρηματικά ποσά από το ταμείο της επιχείρησης όπου εργαζόταν.

Σε έλεγχο, μάλιστα, που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 30.080 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ως αποκτηθέν με χρήματα από την εγκληματική του δράση.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

