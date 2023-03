Κοινωνία

Γλυφάδα: έκρηξη σε καφετέρια τα ξημερώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο άτομα, τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, αφού έσπασαν με βαριοπούλα την τζμαρία της καφετέριας.

Εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι σήμερα τα ξημερώματα σε καφετέρια στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, γύρω τις 2:50 τα ξημερώματα, δύο άτομα έσπασαν με βαριοπούλες την γυάλινη πρόσοψη καφετέριας, που βρίσκεται επί της οδού Λαζαράκη και στην συνέχεια τοποθέτησαν εντός της καφετέριας εκρηκτικό μηχανισμό.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές εντός τους καταστήματος.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη – Μιχάλης Κλάψης: Βρήκα μωρό κάτω από το κάθισμά μου

Έρευνα: οι χειμερινές εκπτώσεις “ανάσα” για την αγορά

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι γονείς της Ιφιγένειας περιμένουν μια “συγγνώμη”