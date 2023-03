Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - Καταγγελία: ο σταθμάρχης είχε ξανακάνει το ίδιο λάθος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο πρώην σταθμάρχης Βόλου, Γιώργος Αποστολέρης για τον σταθμάρχη που κατηγορείται για το τραγικό δυστύχημα.

Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες, όσον αφορά το τραγικο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που άφησε πισω του δεκάδες νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν νέοι άνθρωποι.

Στην καταγγελία ότι ο 59χρονος σταθμάρχης την ίδια μέρα της τραγωδίας στα Τέμπη είχε κάνει το ίδιο λάθος προχώρησε ο πρώην σταθμάρχης Βόλου, Γιώργος Αποστολέρης.

Σύμφωνα με όσα είπε, μιλώντας στον Alpha, ο κατηγορούμενος σταθμάρχης λίγο πριν από τη φονική σύγκρουση των τρένων είχε κάνει το ίδιο λάθος. Συγκεκριμένα, ο σταθμάρχης Λάρισας έβαλε σε λάθος ράγες τρένο του προαστιακού της Λάρισας, ωστόσο ο μηχανοδηγός το αντελήφθη, έκανε όπισθεν και επέστρεψε στην κύρια γραμμή.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: "Την ίδια μέρα έγινε αυτό το ολέθριο πάλι λάθος. Ίσως και από αυτή τη σύγχυση να ακολούθησε και η δεύτερη σύγχυση, λόγω της απειρίας του. Έβαλε τρένο με ανάποδα ψαλίδια, ξανά το ίδιο πράγμα. Το τρένο ακινητοποιήθηκε από τον μηχανοδηγό, του ζήτησε διευκρινίσεις, γύρισε πίσω και μπήκε ξανά στην κανονική γραμμή, αφού του γύρισε τα ψαλίδια" είπε, διευκρινίζοντας πως αυτό έγινε σχεδόν μια ώρα πριν από το δυστύχημα.

Υπενθυμίζουμε ότι σε καταγγελία ότι, ο σταθμάρχης της Λάρισας δεν βρισκόταν στο σταθμό της Λάρισας την ώρα της τραγωδίας και πως στο σημείο βρισκόταν μόνο ο κλειδούχος, προχώρησε ο δικηγόρος ενός εκ των θυμάτων, Γιώργος Μπαρτζώκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - 20χρονος που έσωσε ζωές: Βρέθηκα ποδοπατημένος

Γαστούνη: ένοπλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο

Πέθανε ο Παύλος Αθανασόπουλος